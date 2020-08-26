البحرين تؤكد لبومبيو ضرورة قيام دولة فلسطينية لتحقيق السلام

أكّد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في المنامة، التزام بلاده بمبادرة السلام العربية التي تنص على قيام دولة فلسطينية.

وشدد الملك على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل والمؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وتم خلال اللقاء بحث المستجدات التي تشهدها المنطقة والمبادرات والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام فيها، بالإضافة الى تطورات الأحداث على المستوى الإقليمي والعالمي، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات

الاهتمام المشترك.

وأشاد الملك بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، وتعزيز السلم الدولي، مؤكدا دعم مملكة البحرين ومساندتها لهذه الجهود والمساعي.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال، وأكد على عمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين.