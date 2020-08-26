الأردن يعلن حظر تجول شامل في محافظتين إحداها العاصمة

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، عن فرض حظر شامل يوم الجمعة في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال إيجاز صحفي، "عقدت على مدار اليوم عدة اجتماعات حكوميةللوقوف على تطورات الحالة الوبائية، وتحديد مجموعة إجراءات للتعامل معها".
وأعلن العضايلة تنفيذ حظر تجوال شامل طوال يوم الجمعة 28 أغسطس في محافظتي العاصمة عمان والزرقاءفقط وذلك في ظل استمرار تزايد حالات الإصابة بكورونا في المحافظتين.
وأكد أن ساعات الحظر ستستمر كما هي في باقي محافظات المملكة.
وأفاد بأن الحظر سيبدأ من الساعة الحادية عشرة ليلا يوم الخميس 27 أغسطس وسيستمر لمدة 24 ساعة حتى الساعة الحادية عشرة ليلا يوم الجمعة 28 أغسطس.
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