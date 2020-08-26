بريطانيا تسجل 1048 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، تسجيل 1048 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1048 حالة لتصل إلى 328846.
ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في بريطانيا من أيام تقلبات محدودة حيث سجلت فيالبلاد يوم 21 أغسطس 1033 إصابة، وفي 22 أغسطس 1288 حالة، وفي 23 أغسطس 1041 إصابة، وفي 24 أغسطس 853 حالة، وفي 25 أغسطس 1184 حالة إصابة.
كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 16 وفاة جديدة جراء عدوى فيروس كوروناالمستجد "COVID-19"، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41465.
وسبق أن سجلت بريطانيا وفاتين في 21 أغسطس، و18 حالة في إحصائية 22 أغسطس، و6 حالات في 23 أغسطس، و4 في 24 أغسطس، و16 في 25 أغسطس.
وشهدت بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حكومة المملكة المتحدة، الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.
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