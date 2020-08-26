1068 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1068 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 310836 شخصا.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء،أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة جديدة.
كما تم تسجيل 1013 حالة تعافي جديدة من المرض، ليصل مجموع المتعافين إلى284945 شخصا.
ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية استقرارا نسبيا، حيث سجلت البلاد يوم 20 أغسطس 1287 حالة إصابة، وفي 21 أغسطس 1213، وفي 22 أغسطس 1184، وفي 23 أغسطس 1109، وفي 24 أغسطس 1175.
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