حرب رفض المحاور بين الكاظمي والمليشيات مستمرة.. وكتائب (حزب الله – العراق) تهدد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 37 دقيقة

في محاولة من المليشيات الإيرانية المسلحة المتمركزة في العراق للتذكير بدورها المليشياوي الرافض لمبدأ مؤسسات الدولة، فقد شنت كتائب حزب الله هجوماً جديداً، مهددة باستهداف القواعد الأميركية في العراق.

الهجوم جاء بعد ساعات على تأكيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سعيه لإبعاد العراق عن سياسة المحاور، حيث توعد المسؤول الأمني لحزب الله العراقي أبو علي العسكري بمهاجمة الأميركيين في البلاد.

يذكر ان الكاظمي شدد في وقت سابق، على ضرورة إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية. وأضاف، “التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون بالأخص في العلاقات الاقتصادية، بما يضمن مصلحة العراق هو ما نسعى إليه في علاقاتنا الدولية”.

ولطالما أطلقت القوات الموالية لإيران تهديدات مماثلة، كما استهدفت ما يعرف محلياً بـ “خلايا الكاتيوشا” قواعد تستضيف جنودا أميركيين عدة مرات في الفترة الأخيرة.

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يشار إلى أنه منذ أشهر تتعرض قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أميركيين لهجمات صاروخية، لا تنجم عادة سوى عن أضرار طفيفة.

وازدادت وتيرة تلك الهجمات منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، في غارة جوية أميركية ببغداد مطلع كانون الثاني الماضي، لكنها تراجعت أخيراً.

ومنذ تشرين الأول 2019، شهد العراق حوالي 30 هجوماً استهدف مصالح عسكرية ودبلوماسية أميركية.