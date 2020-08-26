كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترامب: إذا فاز بايدن بالانتخابات الرئاسية ستنهار أسواق المال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد على أنه إذا فاز بايدن بالانتخابات الرئاسية فإن أسواق المال ستنهار.

ونوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الصين تريد أن يفوز بايدن بالنتخابات للسيطرة على الولايات المتحدة.

