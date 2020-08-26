كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر السلطات اللبنانية تحذر من حدوث كارثة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم الأربعاء، من أن هناك كبير قد يتسبب في حدوث كارثة جديدة بلبنان بسبب وباء فيروس كورونا.

وحذر دياب من فقدان السيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد في حال استمر الارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس في البلاد.

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ونقل بيان للمجلس الاعلى للدفاع عن دياب قوله "نمرّ بمرحلة حساسة في المواجهة مع كورونا، عدد الإصابات يرتفع بشكل كبير، إذا استمر هذا الارتفاع سنفقد السيطرة على الوباء"، منوها أيضا بالارتفاع في عدد الوفيات جراء الفيروس، وسجل لبنان أكثر من 525 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة، خلال الساعات الماضية.

وارتفع عدد حالات الإصابة إلى الضعف في الأسبوعين مابعد الانفجار، مع انتشار العدوى في المستشفيات التي تعالج المرضى.