كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر استطلاع رأي جديد يكشف تراجع شعبية أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى استطلاع الرأى الأخير الذى قامت به شركة الإبحاث كونسينساس التركية، صرح رئيس الشركة مراد صارى، أن فوز الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان فى الجولة الأولى للانتخابات المقبلة لن يكون ممكناً.

و كان مراد صارى رئيس الشركة، قد شارك فى البرنامج الذي يقدمه جوكمان كاراداج على تلفزيون Halk TVالتركي، حول نتائج الاستطلاع الأخير الذى قامت به الشركة.

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كان الاستطلاع قد طرح على المشاركين فى الاستبيان سؤالا: لأى مرشح سوف تصوت إذا كان هناك إنتخابات ؟، وكانت نتائج الاستبيان صادمة لرئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، حيث أوضح الاستبيان أنه لن يفوز من الجولة الأولى بينما لفتت الأنظار نحو وزير الصحة فخرالدين كوجا.

ولن يتمكن المرشحين من الوصول للجولة الثانية دون الحصول على نسبة الأصوات الكافية، وبلغت نسب التصويت لرئيس حزب العدالة والتنمية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 48.9 %.