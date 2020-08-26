بعدالانقلاب.. رئيس المجلس العسكري بمالي يستقبل سفير المغرب ويشكر الملك

أعرب رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب في مالي، العقيد آسيمي غويتا، عن شكره للملك محمد السادس على المساهمة الفعالة للمغرب في الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة في البلاد.

وعبر رئيس المجلس الوطني لإنقاذ الشعب في مالي، خلال استقباله، مساء أمس الثلاثاء بالثكنة العسكرية بكاتي (15 كلم عن باماكو)، لسفير المغرب في مالي، حسن الناصري، عن “امتنانه العميق” للملك على المساهمة الفعالة للمملكة في الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة، بحسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء.

وفي هذا الصدد، ذكر العقيد آسيمي غويتا بأن المغربي كان أول دبلوماسي يجري اتصالات مع السلطات الجديدة، وذلك منذ يوم الخميس 20 غشت الجاري، مشيدا بالعلاقات العريقة والشراكة المثمرة التي تربط البلدين الشقيقين.

ومن جهة أخرى، استعرض الجانبان تطورات الوضع في مالي عقب أحداث 18 غشت الجاري.

وأبلغ رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب في مالي السفير المغربي بتدابير الثقة والتهدئة المتخذة، مشيرا إلى أن الانتقال السياسي ستتم مناقشته بين مختلف مكونات المجتمع المالي.