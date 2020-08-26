تأجيل مباراة الكوكب وأطلس خنيفرة بسبب رفض سلطات مراكش منح الترخيص لإجرائها

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل مباراة الكوكب المراكشي وضيفه شباب أطلس خنيفرة، لحساب منافسات الجولة الـ27 من البطولة الاحترافية القسم الثاني إلى موعد آخر.

وشددت العصبة، في بلاغ لها، أنه على إثر قرار السلطات المحلية بمدينة مراكش القاضي بعدم إجراء مباراة الكوكب المراكشي ونادي شباب أطلس خنيفرة عن الدورة 27 من البطولة الاحترافية القسم الثاني والمبرمجة، اليوم الأربعاء بالملعب الكبير بمراكش، قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل هذه المباراة حتى موعد آخر.

وتسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد، في تأجيل العديد من المباريات بعد تسجيل العديد من الحالات الإيجابية في صفوف اللاعبين، سواء بالقسم الأول أو الثاني من البطولة الاحترافية.