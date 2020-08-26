بعدالانقلاب.. رئيس المجلس العسكري بمالي يستقبل سفير المغرب ويشكر الملك العدد رقم 3274- 27 غشت العثور على 770 كيلوغراما من الشيرا في سواحل العرائش والشرطة القضائية تبحث عن المتورطين

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