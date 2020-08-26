كشف الفنان هشام بهلول أسرار عن الفنانة والوزيرة الراحلة، ثريا جبران، التي تولت حقيبة وزارة الثقافة في الفترة الممتدة بين 2007 و2009.
وقال بهلول عن الراحلة في جنازتها، إن ثريا جبران تهربت من الاستوزار، كونها اعتبرته مسؤولية ثقيلة، وترى أن هناك من هو كفؤ أكثر منها لهذا المنصب.
وأضاف الممثل المغربي أن ثريا جبران تلقت اتصال من القصر الملكي، وتفاجئت أن المتحدث هو الملك محمد السادس الذي أكد لها أن هناك اجماع على توليها مهام وزارة الثقافة.
وكشف بهلول جواب ثريا جبران على حديث الملك، حيث أجابت:” أنا من يدك هادي ليدك الأخرى “.
ورحلت ثريا حبران واسمها الحقيقي السعدية أقتيتيف عن عمر بناهز 68 سنة، بعد صراع طويل مع السرطان، وكان الملك قد تكلف بمصاريف علاجها في أزمتها الصحية الأخيرة لكن الموت كان أقوى من كل شيء.
كانت هذه تفاصيل خبر التهرب من الاستوزار واتصال الملك.. هشام بهلول يحكي أسرارا عن الراحلة ثريا جبران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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