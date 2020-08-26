“سيوميد”: 3 ساعات و40 دقيقة قضاها المغاربة أمام القنوات الوطنية

قضى المشاهد المغربي، في الأسبوع الماضي، معدل 3 ساعات، 40 دقيقة في مشاهدة القنوات المغربية يوميا، طبقا لما أعلنه مركز القياس” سيوميد” اليوم الأربعاء.
وأعلن “سيوميد” أن معدل الساعات، التي قضاها المشاهد المغربي أمام القنوات الوطنية، في الأيام الممتدة 19 إلى 26 غشت، زاد بدقيقة واحدة فقط عن الأسبوع السابق.
وحافظ المسلسل التركي “الوعد” على المرتبة الأولى في قائمة البرامج الأكثر مشاهدة، بمعدل مشاهدات بلغ في إحدى الحلقات 5.61 مليون مشاهد.
وتخض أرقام سيوميد 8 قنوات وطنية: هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.
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