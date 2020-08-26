أعلنت إدارة منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، في بيان لها، إرجاء المنتدى، الذي يعقد عادة في الشتاء في المنتجع السويسري، إلى “بداية الصيف المقبل” لعدم توافر الظروف المناسبة لتنظيمه “بشكل آمن”، في يناير المقبل، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال متحدث باسم المنظمة، اليوم الأربعاء، إن “المنتدى الاقتصادي العالمي قرر، بعد ظهر اليوم، إعادة جدولة اللقاء السنوي للعام 2021، في مطلع الصيف المقبل”، مضيفا أن “رأي الخبراء” يفيد بعدم إمكانية تنظيم المنتدى “بشكل آمن في يناير”.
وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد تأسس، عام 1971، وكان يهدف إلى “تحسين وضع العالم”، بحسب وثائقه,
ويجمع المنتدى، الذي يعقد سنويا في منتجع دافوس للتزلج في جبال الألب، قادة قطاع الأعمال، والتجارة، مع شخصيات قيادية بارزة في المجالات السياسية، والأكاديمية، والأعمال الخيرية.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا تؤجل تنظيم منتدى دافوس إلى الصيف المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.