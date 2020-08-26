كورونا تؤجل تنظيم منتدى دافوس إلى الصيف المقبل

أعلنت إدارة منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، في بيان لها، إرجاء المنتدى، الذي يعقد عادة في الشتاء في المنتجع السويسري، إلى “بداية الصيف المقبل” لعدم توافر الظروف المناسبة لتنظيمه “بشكل آمن”، في يناير المقبل، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم المنظمة، اليوم الأربعاء، إن “المنتدى الاقتصادي العالمي قرر، بعد ظهر اليوم، إعادة جدولة اللقاء السنوي للعام 2021، في مطلع الصيف المقبل”، مضيفا أن “رأي الخبراء” يفيد بعدم إمكانية تنظيم المنتدى “بشكل آمن في يناير”.

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد تأسس، عام 1971، وكان يهدف إلى “تحسين وضع العالم”، بحسب وثائقه,

ويجمع المنتدى، الذي يعقد سنويا في منتجع دافوس للتزلج في جبال الألب، قادة قطاع الأعمال، والتجارة، مع شخصيات قيادية بارزة في المجالات السياسية، والأكاديمية، والأعمال الخيرية.