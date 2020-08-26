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شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يبحث مع مسؤولين إماراتيين وقف إطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل
الأربعاء 26 أغسطس 2020
قال بيان لمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير مايك بومبيو بحث مع المسؤولين في الإمارات، التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.
وذكر البيان، أن المباحثات تطرقت للقضايا الإقليمية والثنائية، ذات الاهتمام المشترك، بما فيها ”وحدة منطقة الخليج، ومواجهة نفوذ إيران الخبيث في المنطقة“.
وكان بومبيو قد التقى مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد، في أبوظبي، وفقا لما ذكرته المتحدثة مورغان أورتاغوس في البيان
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