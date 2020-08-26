اخبار العالم

بومبيو يبحث مع مسؤولين إماراتيين وقف إطلاق النار في ليبيا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يبحث مع مسؤولين إماراتيين وقف إطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 أغسطس 2020

قال بيان لمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير مايك بومبيو بحث مع المسؤولين في الإمارات، التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

 

Advertisements

وذكر البيان، أن المباحثات تطرقت للقضايا الإقليمية والثنائية، ذات الاهتمام المشترك، بما فيها ”وحدة منطقة الخليج، ومواجهة نفوذ إيران الخبيث في المنطقة“.

 

وكان بومبيو قد التقى مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد، في أبوظبي، وفقا لما ذكرته المتحدثة مورغان أورتاغوس في البيان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يبحث مع مسؤولين إماراتيين وقف إطلاق النار في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا