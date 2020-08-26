شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جنود أمريكيين في حادث مع قوات روسية بسوريا والان نبدء بالتفاصيل

أصيب عدد من الجنود الأمريكيين في حادث مع قوات روسية في سوريا. وقال مسؤولان أمريكيان لـ "رويترز ": الإصابات لم تحدث نتيجة أي تبادل لإطلاق النار وأحد المسؤولين قال إنها نتيجة تصادم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة جنود أمريكيين في حادث مع قوات روسية بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.