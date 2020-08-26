شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن : حظر تجوال شامل يوم الجمعة بعمان والزرقاء والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1756 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 10 أردنيين قادمين من الخارج، و30 حالة محلية سجلت في العاصمة عمان ومدينتي إربد والزرقاء، مبينا في نفس الوقت تسجيل 11 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1355 .

من جهته أعلن وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، تنفيذ حظر تجول شامل طوال يوم الجمعة المقبل في محافظتي العاصمة عمّان والزرقاء فقط، مرجعا السبب إلى استمرار تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المحافظتين.