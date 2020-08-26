شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين في انفجار استهدف بعثة أممية بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

أصيب شخصان بجروح اليوم في انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً تابعاً لبعثة الأمم المتحدة في العراق" يونامي" . وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن موظفين اثنين أصيبا بجروح في الانفجار الذي وقع في قرية "شاخولي" على الطريق بين أربيل والموصل.

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