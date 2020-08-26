شكرا لقرائتكم خبر عن وقف البحث.. عدد ضحايا انهيار مبنى بالهند يرتفع إلى 16 قتيلا والان نبدء بالتفاصيل
وانهار المبنى المكون من خمسة طوابق، الذي تردد أنه تسكنه عدة عائلات، في منطقة رايجاد بولاية ماهاراشترا مساء أول أمس الاثنين.
وقال نيدهي تشوداري، كبير مسؤولي منطقة ريجاد، "تم إلغاء عملية البحث والإنقاذ، حيث تم الوصول إلى جميع الأشخاص المفقودين". وتتواصل عمليات إزالة أنقاض المبنى.
وقال شودري إنه تم إنقاذ ما لا يقل عن 12 شخصا، من بينهم طفل (4 أعوام). ووفرت الإدارة المحلية مأوى لمن فقدوا مسكنهم بسبب الانهيار. وقالت الشرطة إن ما لا يقل عن 60 شخصا فروا مع انهيار المبنى.
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