شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين : حل القضية الفلسطينية يجب أن يتم وفق المبادرة العربية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يزور البحرين حالياً .

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية ووسائل تطويرها وتنميتها بين البلدين خاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية، إضافة بحث تطورات الأحداث على المستوى الإقليمي والعالمي، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات التي تشهدها المنطقة والمبادرات والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام فيها .

وأعرب الملك حمد عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لتاريخ طويل من التفاهم والتعاون والتنسيق المشترك في كثيرا من القضايا، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل والمؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال، مؤكداً على عمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين .