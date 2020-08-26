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بومبيو يبحث مع مسؤولين إماراتيين وقف إطلاق النار في ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

بومبيو يبحث مع مسؤولين إماراتيين وقف إطلاق النار في ليبيا

متابعات_ الخليج 365

قال بيان لمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير مايك بومبيو بحث مع المسؤولين في الإمارات، التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

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وذكر البيان، أن المباحثات تطرقت للقضايا الإقليمية والثنائية، ذات الاهتمام المشترك، بما فيها ”وحدة منطقة الخليج، ومواجهة نفوذ إيران الخبيث في المنطقة“.

 

وكان بومبيو قد التقى مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد، في أبوظبي، وفقا لما ذكرته المتحدثة مورغان أورتاغوس في البيان

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