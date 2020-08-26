شكرا لقرائتكم خبر تركيا تخترق المظاهرات الليبية في طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحركت المخابرات التركية لاختراق الثائر الذي تشهده العاصمة الليبية طرابلس ضد مجلس السراج الرئاسي، وكشفت مصادر «المرصد» الليبي أن بعض العناصر الموالية لأنقرة بدأت تبث خطابات مؤيدة لتركيا.

وقالت المصادر إن المخابرات التركية اجتمعت أمس الأول في قاعدة معيتيقة، ثم في قاعدة بوستة في طرابلس، مع قيادات ليبية لمجموعات مسلحة، وأوعزت لها بالتشجيع على الاندساس في الحراك الشعبي وتحويل مساره، وحرفه عن المطالب والشعارات التي رفعها المتظاهرون منذ الأحد الماضي، ضد الفساد، والاحتلال التركي، وحضور المرتزقة وسيطرة الميليشيات.

وقال مصدر أمني رفيع، إن المخابرات التركية منزعجة من الشعارات والهتافات ضدها، وضد استيلائها على ثروات ليبيا، وضد دفع الملايين للمرتزقة السوريين الموالين لها.

وأشار المصدر إلى أن التوجيهات التركية تطالب بالسيطرة على المتظاهرين بتوجيههم إلى شعارات أقل معارضة، والتركيز على أخرى مؤيدة لحكومة الوفاق أو قريبة منها، مثل المطالبة بإعادة فتح موانئ النفط فورا، كما كشفت المصادر مطالبة المخابرات التركية برفع الشعارات المناهضة لمصر والجيش، والمؤيدة للوفاق.