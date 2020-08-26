أمزازي: لن نكلف الأساتذة عبئا ماليا.. الأنترنيت متاح مجانا في المدرسة وفرض التحاليل من صلاحيات الداخلية

نفى وزير التلعيم سعيد أمزازي، أن كون هناك أي قرار من طرف وزارته لإلزام الأساتذة بإجراء التحاليل المخبرية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا قبل انطلاق الدخول المدرسي.

وأشار أمزازي خلال مشاركته بأشغال لجنة التعليم بمجلس النواب، البلاغ الذي راج بهذا الخصوص بلاغ مفبرك، مضيفا بأن صلاحية فرض إجراء التحاليل تبقى لدى وزارة الداخلية والولاة التابعين لها، ومؤكدا أن وزارته لا يمكنها أن تفرض أي عبئ مالي على الأساتذة.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن بإمكان الأساتذة الذين سيعملون مع تلاميذ “التعليم عن بعد”أن يشتغلو من داخل مؤسساتهم، حيث يمكنهم الإستفادبة بشكل مجاني من الأنترنيت دون تحمل تكاليف التواصل مع تلاميذهم، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تعميم الربط بالويب بالنسبة ل15 بالمائة من المدارس المتبقية بدون أنترنيت.

من جهة أخرى أكد الوزير أن الدرسو التعليمية الرقمية قد تطورت بشكل كبير خلال الموسم المضاي منتقلة من 600 مورد إلى 6500 مورد بنهاية شهر يوينو، مسجلا في الوقت ذاته أن الدروس الخاصة بالدورة الخريفية لهذه السنة قد تم إنجازها وتسجيلها نسبة 80 بالمائة، لتكون جاهزة مع بداية الدخول المدرسي.