مهرجان بباريس يفتتح فعالياته بفيلم سناء عكرود

افتتح مهرجان السينما الإفريقية في باريس fifda، الذي يقام افتراضيا هذه السنة، التزاما بالإجراءات، التي فرصتها الجائحة، فعالياته بفيلم “موبيا”، للمخرجة والفنانة المغربية سناء عكرود.

وأعلنت سناء عكرود عن اختيار فيلمها “موبيا”، لافتتاح الدورة العاشرة من المهرجان، التي تقام في الفترة بين 4 و6 شتنبر المقبل.

وحصدت الممثلة، والمخرجة سناء عكرود، بالفيلم نفسه 3 جوائز في مهرجان السينما الدولي من إفريقيا، أخيرا، وهي جائزة أفضل فيلم في فئة “العيون”، التي تمنحها قناة tv5 Québec، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وتنويه لتشخيص سناء عكرود في الفيلم.

ويحكي الفيلم قصة “فاطيم”، الفتاة الحامل في شهرها السادس، التي وجدت نفسها في مغامرة البحث عن الذات، والوجود، بعدما اضطرت إلى السفر إلى المدينة لتركيب عدسات نظارات، تخص شيخ قريتها، إلا أنها عات وقائع جعلتها ضائعة.