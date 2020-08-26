أمزازي: سننظم لقاءات حضورية للتلاميذ للتعرف على مدرسيهم قبل انطلاق التعليم عن بعد

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارته ستعمل على تنظيم لقاءات حضورية لفائدة التلاميذ قبل انطلاق التعليم عن بعد، وذلك وفق تفويج معين.

من جهة أخرى أكد أمزازي خلال مشاركته بلجنة التعليم بمجلس النواب أن عددا من الإجراءات سيتم تنزيلها لضمان سلامة التلاميذ الذين يختار أولياء أمورهم أن يكون تعليمهم حضوريا، بتوفير شروكط التعقيم والتباعد الإجتماعي وغيرها.

وبشأن ارتداء الكمامات في المدارس أكد أمزازي أنها لن تكون ضرورية بالنسبة للتلاميذ الذين تترابين 5 و10 سنوات داخل الأقسام، لكن يمكن إلزامهم بذلك في النقل المدرسي، لأن الحافلات فضاء مغلق.