انهيار منزل آيل للسقوط في المدينة القديمة في الدارالبيضاء

اهتز درب السينغال في المدينة العتيقة في الدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، على وقع انهيار منزل آيل للسقوط، ما تسبب في خوف، وهلع السكان، الذين خرجوا من منازلهم، خوفا من وقوع كارثة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المنزل المذكور كان شبه مهجور، وكان يعد مكانا آمنا للأشخاص من دون مأوى.

وأفادت مصادر “اليوم24” أن حادث انهيار لم يخلف خسائر بشرية، لأن أصحابه غادروه منذ سنوات، لكونه كان ضمن المنازل الأيلة للسقوط.