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انهيار منزل آيل للسقوط في المدينة القديمة في الدارالبيضاء

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شيماء بخساس 0 تبليغ

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اهتز درب السينغال في المدينة العتيقة في الدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، على وقع انهيار منزل آيل للسقوط، ما تسبب في خوف، وهلع السكان، الذين خرجوا من منازلهم، خوفا من وقوع كارثة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المنزل المذكور كان شبه مهجور، وكان يعد مكانا آمنا للأشخاص من دون مأوى.

وأفادت مصادر “اليوم24” أن حادث انهيار لم يخلف خسائر بشرية، لأن أصحابه غادروه منذ سنوات، لكونه كان ضمن المنازل الأيلة للسقوط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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