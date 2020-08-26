مندوبية السجون تنفي تسجيل أية إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في عكاشة

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عدم تسجيل أية إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في صفوف السجناء في السجن المحلي عين السبع 1، وما تم تداوله في هذا الخصوص مجرد “إشاعات لا أساس لها من الصحة”.

وقالت المندوبية العامة، في بيان توضيحي، إنها تراقب باستمرار مدى حرص إدارات المؤسسات السجنية على التطبيق الصارم للاجراءات الاحترازية، المتخذة لتفادي تسرب الفيروس إليها.

وبخصوص الإصابات المسجلة في صفوف الموظفين، أوضحت المندوبية ذاتها أنها حصلت خارج المؤسسات السجنية، وذلك في ارتباط بتحركاتهم الأسرية، والاجتماعية، شأنهم في ذلك شأن باقي أفراد الساكنة العامة، مضيفة أنه كلما تأكدت إصابة موظف من الموظفين، أو مخالطته لحالة مصابة، فإن إدارة المؤسسة تقرر استبعاده من العمل داخل المؤسسة، وتخبر السلطات الإدارية، والصحية المختصة بقصد اتخاذ الإجراءات الصحية المعمول بها.

وأعلنت المندوبية العامة أنها اتخذت قرارا يقضي بضرورة خضوع كل الموظفين، الذين كانوا في عطلة لاختبار كوفيد-19، قبل الالتحاق بالعمل بالمصالح المركزية، والجهوية، والمؤسسات السجنية.

