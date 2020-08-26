شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر ليبية تؤكد اختفاء أكثر من 50 ناشطا من المشاركين بمظاهرات طرابلس والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 أغسطس 2020 أكد مصدر حقوقي ليبي اختفاء أكثر من 50 ناشطا من المشاركين بمظاهرات طرابلس في ليبيا.

Advertisements وأكد وجود حملة اعتقالات عشوائية في صفوف متظاهري طرابلس لإخماد الاحتجاجات. وخرج المئات في العاصمة الليبية حاملين شعارات ضد حكومة السراج

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