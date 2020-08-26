شاهد.. البحسني يقوم بزيارة تفقدية في انحاء مدينة المكلا

الأربعاء 26 أغسطس 2020

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، بزيارة تفقدية في انحاء مدينة المكلا ، اطلع خلالها على عدد من المرافق السياحية وتفقد عدداً من المشاريع.



حيث قام المحافظ بزيارة لخور المكلا اطلع خلالها على الاضرار التي لحقت بالخور خلال السنوات الماضية، وحاجتها الى الترميم، ووجه وكيل المحافظة للشؤون الفنية ومكتب الأشغال بإنزال مناقصة بصورة عاجلة لإعادة تأهيل خور المكلا، وترميم الأضرار في منشآته بشكل كامل، ومعالجة التشوه الحاصل بسبب الصرف الصحي، وابراز وإظهار مشروع الخور بشكل لائق وجميل بوصفه أحد أبرز المعالم السياحية ومتنفس للمواطنين وسط مدينة المكلا.

وتفقد المحافظ الواجهة الشرقية والغربية لجامع ورسما بالشرج والمطلة على خور المكلا، موجهاً مكتب الأشغال بتقديم دراسة لإنشاء موقف للسيارات أمام المسجد من ثلاثة أدوار، لتلافي الازدحام في هذا الموقع نتيجة لضيق الشوارع والازدحام وعدم وجود مواقف للسيارات.

وزار المحافظ الواجهات الشرقية والغربية لجامع مسجد عمر بمدينة المكلا، مطلعاً على مشروع تطوير وتحسين ورصف المساحات والأسواق المجاورة للمسجد والتي بدأ العمل فيها الأسبوع الماضي، ووجه المحافظ بتسهيل سير العمل في المشروع وإزالة العوائق التي تعترض العمل، ودراسة موقع خاص للباعة المتجولين وتجهيز أكشاك عامة في موقع موحد، وتوحيد ألوان ومقاسات وأشكال الاكشاك ونقل الباعة المتجولين إليها وإبعادهم عن الشوارع العامة.

وتفقد المحافظ البحسني المساحة المواجهة للقصر السلطاني بالمكلا باتجاه "بحر مشراف" سابقاً، ووجه مكتب الأشغال بإقامة مشروع منتزه للمواطنين على البحر في هذا الموقع الحيوي وإبراز المشروع بشكل جمالي ليكون متنفساً للمواطنين ويضفي منظراً جميلاً للمدينة.

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ووجه محافظ حضرموت بإزالة السيارات "الخردة" ومخلفاتها من الشوارع العامة في ديس المكلا وبقية شوارع المدينة، مشدداً على الإدارة العامة للأمن وإدارة شرطة السير بسرعة رفع مخلفات هذه السيارات من الشوارع العامة.

رافق المحافظ في هذه النزولات، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد باخلعة، ومدير عام مديرية مدينة المكلا العميد حسين هاشم الحامد. ومدير عام صندوق النظافة والتحسين بالساحل فهمي بن شبراق.