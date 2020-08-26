شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يلتقي مدير عام مديرية الشحر والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 أغسطس 2020 التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم بمكتبه بالمكلا، مدير عام مديرية الشحر عادل أحمد باعكابه ونائبه مصبح العبد البحسني.

وبارك محافظ حضرموت للمدير العام الجديد مهامه الجديدة في مديرية بحجم الشحر التاريخية والسياحية المهمة، مؤكداً على ضرورة الدفع بمشاريع المحافظة والاهتمام بقضايا المواطنين والاقتراب منهم وتسهيل معاملاتهم. Advertisements ووجه المحافظ البحسني بسرعة تشغيل محطة كهرباء 40 ميجا واط ومتابعة قيادة السلطة المحلية بالمديرية لهذا المشروع الحيوي ولمشاريع المياه والصرف الصحي واحتياجات المواطنين الضرورية. واستمع محافظ حضرموت من مدير عام المديرية ونائبه إلى أبرز احتياجات المواطنين ومشاريع المديرية، مثمنين تعاون المحافظ واهتمامه بمديرية الشحر.

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