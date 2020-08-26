شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس "العطاس" يكشف حقيقة التصريحات الأخيرة المنسوبه إليه والان مع التفاصيل

الأربعاء 26 أغسطس 2020 نفي السكرتير الخاص لدولة رئيس الوزراء السابق مستشار رئيس الجمهورية المهندس حيدر أبوبكر العطاس التصريحات التي تم تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان تصريح صحفي حول مايجري في محافظات شبوه وابين وعدن وبقية محافظات الجمهورية لعدد من الصحفيين بالعاصمة السعودية الرياض.

Advertisements وأكد أن هذه التصريحات المسربة غير صحيحة وما تناولته من هجوم علي دولة الامارات والمملكة العربية السعودية و المجلس الانتقالي وكافة القوي السياسية لا يمت للحقيقة بصلة ويعبر عن تقديرة لكل الجهود الذي تبدلة كل القوى السياسية كمايثمن الجهود الذي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والله من ورا القصد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الرئيس "العطاس" يكشف حقيقة التصريحات الأخيرة المنسوبه إليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.