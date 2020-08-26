شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاقة الذرية»: تفتيش موقعين سريين بإيران والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران اليوم الأربعاء إنهما توصلتا إلى اتفاق بشأن السماح لمفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة بدخول موقعين نوويين سريين سابقين تدور الشبهات حولهما بعد خلاف استمر أشهر. وقال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي "إيران تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية طواعية دخول الموقعين اللذين حددتهما الوكالة". وأضاف البيان "تم الاتفاق على مواعيد الدخول وأنشطة التحقق".

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