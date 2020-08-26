دولة عربية تحذر من فقدان السيطرة على وباء كورونا

ونقل بيان للمجلس الأعلى للدفاع عن دياب قوله "نمرّ بمرحلة حساسة في المواجهة مع كورونا، عدد الإصابات يرتفع بشكل كبير، إذا استمر هذا الارتفاع سنفقد السيطرة على الوباء"، منوها أيضا بالارتفاع في عدد الوفيات جراء الفيروس.وأضاف "نمرّ بمرحلة حساسة في المواجهة مع كورونا. عدد الإصابات يرتفع بشكل يوحي أنه إذا استمر الارتفاع سنفقد السيطرة على الوباء. أيضاً عدد الوفيات يرتفع بشكل لافت، لذلك، أرى ضرورة لتجديد التعبئة العامة حتى نهاية السنة الحالية.

وسجل لبنان أكثر من 525 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة، أمس الثلاثاء. وشهدت البلاد زيادة في عدد الإصابات بعد الانفجار المروع في العاصمة مطلع الشهر الجاري.