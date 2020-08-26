تنشر الخليج 365، وثيقة لوزارة التربية تتضمن السماح لطلبة السادس الاعدادي من الذين لا يتمكنون من اداء امتحانات الدور الاول للعام الدارسي الحالي بالاشتراك في امتحانات الدور الثاني (ويعد لهم دوراً اول).

وكان مجلس الوزراء خول اليوم الثلاثاء، وزارة التربية باتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص امتحانات السادس الإعدادي. وأدناه نص الوثيقة:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. التربية تتخذ قراراً يخص طلبة السادس الاعدادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.