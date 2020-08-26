الأعرجي يؤكد حرص الحكومة العراقية على استمرار عمل بعثة حلف الناتو

أكد مسشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، الاربعاء، حرص الحكومة العراقية على استمرار عمل بعثة حلف الناتو في العراق.

وقال بيان لمكت الاعرجي تلقته الخليج 365، ان الاخير "استقبل بمكتبه، اليوم الأربعاء، رئيسة بعثة حلف الناتو في العراق، اللواء جيني كارنيان والوفد المرافق لها، وشهد اللقاء استعراض دور بعثة الناتو في العراق، الذي بدأ عام 2018، وماقدّمته خلال عملها في العراق".

وأكد الأعرجي "حرص الحكومة العراقية على استمرار عمل البعثة في العراق، وأهمية النتائج المتحققة لدعم كامل المنظومة الأمنية العراقية، للاستفادة من الخبرات الدولية، وبناء القدرات والتدريب، الى جانب تطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية".

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واشار الاعرجي وفقا للبيان الى "نية مستشارية الأمن الوطني عقد اجتماع يضم جميع ممثلي المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية مع بعثة الناتو، للخروج بورقة رسمية تتضمن المتطلبات التي ستقدّمها البعثة". من جانبها أعربت رئيسة البعثة بحسب البيان عن "استعدادها لتلبية متطلبات الجهات العراقية، وفق محددات مهمة البعثة التي تحرص بكل جهدها على دعم العراق في جميع المجالات".

كما أشارت جيني، الى أن "بعثة حلف الناتو التي تقف خلفها ثلاثون دولة، قررت بالإجماع دعم العراق في المجالات التي حددتها الحكومة العراقية،وأنها ماضية في هذا الدعم".