مجلس الوزراء يخوّل التربية باتخاذ القرارات المناسبة بشأن امتحانات السادس

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال خلال مؤتمر صحافي، ان "مجلس الوزراء حث القائمين والمشاركين في الشعائر المقدسة بالاستمرار في الالتزام حفاظاً على أرواح المواطنين".

وأضاف أن "الكاظمي أطلع مجلس الوزراء على نتائج مشاركته في القمة الثلاثية"، مشيراً الى "تبني مقترح العراق في القمة الثلاثية بتشكيل سكرتارية متابعة تعقد اجتماعاتها دورياً، الرئاسة الأولى ستكون للعراق برئاسة وزير الخارجية".



ولفت الى ان "الكاظمي أطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى واشنطن وطبيعة المباحثات التي جرت هناك خاصة فيما يخص المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي"

واشار المتحدث الى ان "مجلس الوزراء استمع على عرض تفصيلي من وزير الصحة بشأن أوضاع البلد في ظل وجود جائحة كورونا".

وتابع طلال أن "مجلس الوزراء ناقش موضوع امتحانات السادس الإعدادي ودرس جميع المقترحات، وخوّل وزير التربية وهيئة الرأي في الوزارة باتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص امتحانات السادس الإعدادي"، مؤكدا أن "المجلس الغى قرار ١٩٧ الخاص بتفريغ الموظفين الملتحقين للقتال ضد داعش".

