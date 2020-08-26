مفوضية حقوق الانسان توجه دعوة 'عاجلة' للحكومة

دعت مفوضية حقوق الانسان، الاربعاء، الحكومة الى تعزيز مكانة العراق الدولية في مجال حقوق الانسان، فيما طالبت بمنع "الانتهاكات" من خلال تقديم الخدمات للمواطنين في كافة المجالات.
وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان تلقت الخليج 365، ان "امام الحكومة خارطة طويلة لتحسين مكانة العراق في مجال حقوق الانسان على المستوى الوطني والدولي".
واضاف الغراوي ان "تداعيات وانتهاكات الحق في الصحة والبيئة والتعليم وازدياد حالات البطالة وارتفاع معدلات الجرائم وازدياد حالات العنف وحالات التعذيب ووجود اكثر من مليون نازح في المخيمات وعدم اكمال متطلبات اعمار المناطق المدمرة وعدم جبر الضرر لضحايا الارهاب وتداعيات التظاهرات والكم الكبير من الضحايا ووجود السلاح المنفلت ادت جميعها الى تداعيات في مجال حقوق الانسان".
ودعا الحكومة الى "ان تعمل بجدية في تعزيز واقع حقوق الانسان في العراق وكفالته للمواطن وان تكون ملفات حقوق الانسان ذات اولوية ضمن برنامجها الحكومي وان تسعى مع باقي المؤسسات لمنع انتهاكات حقوق الانسان من خلال تعزيز الضمانات والحماية وتقديم الخدمات للمواطنين في كافة المجالات".
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