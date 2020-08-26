بلاسخارت تدعو مفوضية الانتخابات الى اعتماد خطوات عملية

دعت ممثلة الامين العام لمجلس الامن في العراق ‏‎ جينين هينيس بلاسخارت، الاربعاء، مفوضية الانتخابات الى اتخاذ خطوات "عملية" .



من جانب اخر، اكدت بلاسخارت ان "التصعيد الأخير على الحدود العراقية- التركية مصدر قلق كبير". وقالت بلاسخارت في كلمة لها بمجلس الامن، :"نشيد بخطوات حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبناء العلاقات الخارجية والحوار مع الدول"، مشيرة الى ان "الحكومة العراقية مصممة على اختيار الحوار بين الدول وبناء العلاقات".من جانب اخر، اكدت بلاسخارت ان "التصعيد الأخير على الحدود العراقية- التركية مصدر قلق كبير". ودعت بلاسخارت مفوضية الانتخابات "الى اعتماد خطوات عملية". وقالت ":"نجدد دعمنا لشعب العراق وحكومته في جهودهما الرامية إلى التصدي لجائحة كورونا".

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