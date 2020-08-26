الاعلام الامني تصدر توضيحا بشأن ما حصل في ميسان اليوم

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، توضيحا بشأن ما حصل في ميسان اليوم.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة مشتركة من مركز شرطة المجر وفوج الطوارئ وفوج المغاوير الثاني بالفرقة التاسعة عشر في محافظة ميسان، وخلال محاصرة دار متهم وفق احكام المادة 406 بهدف القاء القبض عليه، اقدم على تفجير رمانة يدوية على القوة المنفذة للواجب".
واضافت ان "ذلك "دى الى مقتل المتهم وإصابة عدد من المنتسبين باصابات طفيفة".
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