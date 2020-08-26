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الاعلام الامني تصدر توضيحا بشأن ما حصل في ميسان اليوم

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اصدرت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، توضيحا بشأن ما حصل في ميسان اليوم.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة مشتركة من مركز شرطة المجر وفوج الطوارئ وفوج المغاوير الثاني بالفرقة التاسعة عشر في محافظة ميسان، وخلال محاصرة دار متهم وفق احكام المادة 406 بهدف القاء القبض عليه، اقدم على تفجير رمانة يدوية على القوة المنفذة للواجب".

 

واضافت ان "ذلك "دى الى مقتل المتهم وإصابة عدد من المنتسبين باصابات طفيفة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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