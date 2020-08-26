بلاد الرافدين ظمأى.. والسبب تركيا وإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دجلة والفرات.. شريانا الحياة في العراق، وعلى مواردهما يعيش أغلب سكان بلاد الرافدين، إلا أن الحال تغير اليوم مع اتفاق تركيا وإيران على تعطيش العراق وحرمان أهله من المياه بإقامة السدود على مجاري النهرين وتحويل مسارات بعضها الطبيعية إلى أراضيهما.

وذلك في خرق فاضح للقوانين الدولية الخاصة باستخدام المجاري المائية والتي تضمن تقاسم حصص المياه بين الدول المتشاطئة.

حصار السدود.. تركيا وإيران تفرضان العطش والجوع على العراق



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يقف هذا الفلاح العراقي البسيط على أطلال حقله الذي ضربه الجفاف، ينظر بأسى والألم والحرقة يعتصران قلبه، فتلك المزروعات التي ينتظرها منذ شهور يبست ولم تعد صالحة للاستهلاك، ما يضيف مزيدا من الأعباء على ظروفه المعيشية القاسية بالأصل.

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ويبقى السؤال قائما، إلى متى تستمر تركيا وإيران في التعدي على حقوق دول الجوار دون أي رادع؟