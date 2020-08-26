"الزواج الأخير".. مأذون يفقد عمله بتركيا لترحيبه بمعارضة

أقالت السلطات التركية مأذونا (موظف تزويج) بإحدى البلديات؛ لقيامه بمخاطبة زعيمة أحد الأحزاب المعارضة قائلا "رئيستي" وذلك خلال حضورها كشاهد لحفل عقد قران قام بإتمامه.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية، الأربعاء، وتابعته ”الخليج 365”، فقد شاركت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" المعارض، كشاهد على عقد قران في بلدية "جوروم" بولاية تحمل الاسم نفسه شمالي البلاد.

وما كان من موظف عقد القران في البلدية، أردم صاقينمز، إلا أنه خاطبها قائلًا لها "مرحبًا رئيستي" وطلب من الحضور التصفيق لها، الأمر الذي كلفه عمله، لتقوم الجهات المعنية بعزله من منصبه على الفور.

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رئيس البلدية المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أعلن تعيين موظف جديد بدلًا من الموظف السابق، دون إبداء أية تفاصيل حول أسباب عزله.

على الصعيد ذاته أيضًا، اعتقلت السلطات التركية، أحد المواطنين، بزعم إهانته لوزير الداخلية، سليمان صويلو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة برغون" المعارضة، إن قوات الأمن، اعتقلت اليوم، أحد المواطنين ببلدة بدروم التابعة لولاية موغلا غربي البلاد، بزعم "سبه وزير الداخلية في منشور له على تويتر".

وأشارت الصحيفة إلى أن المواطن الذي تم اعتقاله من مواليد ألمانيا، وأن النيابة العامة بالولاية بدأت التحقيق معه فيما وجه له من اتهام.