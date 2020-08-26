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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن استخدام الكاميرات الأمنيّة في توثيق مهام مُنتسبي شرطة دبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن استخدام الكاميرات الأمنيّة في توثيق مهام مُنتسِبي شرطة دبي، بما في ذلك الضّباط وصف الضّباط والأفراد من العامِلين في الشُّرطة.
ويهدف القرار إلى رفع مستوى جودة الخدمات المُقدّمة من شرطة دبي، وتطوير أداء منتسبيها، وتعزيز الطمأنينة لدى أفراد المجتمع، والمحافظة على حقوقهم عند تعاملهم مع المنتسبين، والوقوف على سلوك أفراد الشرطة عند تعاملهم مع أفراد المُجتمع تأكيداً لمبدأ الشفافية والمُساهمة في إثبات الجرائم.
ووفقاً للقرار، يكون لشرطة دبي استخدام الكاميرة الأمنيّة في الأماكن العامّة بإمارة دبي في سبيل توثيق الاختصاصات المنوطة بها بمُوجب التشريعات السارية، ومن بينها ضبط المخالفات المُروريّة، والتحقُّق من صحة الإجراءات والتدابير المُتّخذة من مُنتسِبيها.
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