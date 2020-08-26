بالصور.. إغلاق محطة مياه مخالفة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
شنت الأجهزة التنفيذية بالحسينية في الشرقية، اليوم الأربعاء، حملة مُكبرة لإغلاق محطة مياه شرب مخالفة، تنفيذًا لقرار الغلق الإداري رقم 85 لسنة 2020.
وجرى الاستعانة بقوة أمنية من مركز شرطة الحسينية، لإغلاق المحطة التي تدار بمعرفة الأهالي، بناحية "السعدي بشارة" التابعة للوحدة المحلية بقرية "سعود" بدون تراخيص، لمخالفتها الاشتراطات.
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