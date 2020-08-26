وفاة القمص لوقا سيداروس كاهن كنيسة مارمرقس بـ"لوس أنجلوس" بعد 53 عاما في الكهنوت

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة الأب القمص لوقا سيداروس، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس باسبورتنج الإسكندرية (سابقًا)، وكنيسة القديس مار مرقس الرسول في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية حاليًا، عن عمر تجاوز ٨٠ عاما، قضى منها أكثر من ٥٣ عاما في خدمة المذبح المقدس بكل تقوى.

وسيم القمص سيداروس كاهنًا في ١٧ مارس ١٩٦٧ بيد المتنيح البابا كيرلس السادس، ورسم في رتبة القمصية في ٢٩ أكتوبر ١٩٨٩، غادر بعدها ليخدم بأمريكا.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس، ولمجمع كهنة الايبارشية في رحيل الأب الحبيب القمص لوقا سيداروس، كما تقدم بالتعزية أيضًا لمجمع كهنة الإسكندرية ولشعبها، في رحيل القمص لوقا الذي خدم خدمة مباركة، بكنيسة الشهيد مارجرجس بسبورتنج، لما يزيد عن ٢٢ سنة، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لأسرته وأبنائه في كل مكان، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.