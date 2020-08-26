محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها أرسلت خطابًا إلى هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، وإلزامها بأداء الاختبارات للطلاب الذين تقدموا بالفعل، وتم الحجز لهم لأداء الاختبارات، مع عدم الإضرار بالصالح العام للطلاب ومستقبلهم التعليمي، وتم عمل استدراك من قبل الهيئة وقامت بإدراجهم ضمن الممتحنين فعليًّا لمحاولة أغسطس.
يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مستقبل أبنائنا الطلاب المتقدمين لاختبارات الـSAT، المقررة في أغسطس وسبتمبر 2020، وبناء على الشكاوى المتكررة التي وصلت إلى الوزارة بخصوص هذا الشأن.
وأفاد البيان تواصل الوزارة مع هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"؛ لضمان حقوق الطلاب الذين تقدموا لأداء الاختبارات الدولية هذا العام، على الرغم من أن هذه الامتحانات تشرف عليها المؤسسات الدولية ولا دخل للوزارة بها.
كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم" تخاطب هيئة الامتحانات الأمريكية لضمان أداء الطلاب الاختبارات الدولية هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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