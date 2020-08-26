أفغانستان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات لـ 45 قتيلاً وأكثر من 80 مصابًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت إقليم بروان الأفغاني إلى 45 قتيلا وأكثر من 80 مصابا. ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء، عن صفي الله ورستا رئيس إدارة الصحة العامة في الإقليم قوله إن 5 من المصابين حالتهم خطيرة وتم نقلهم الى العاصمة كابول لتلقي العلاج اللازم. قوله إن 5 من المصابين حالتهم خطيرة وتم نقلهم الى العاصمة كابول لتلقي العلاج اللازم. Advertisements من جانبه، أمر الرئيس الأفغاني أشرف غاني، وزارة الدولة لإدارة الكوارث والشئون الإنسانية بتقديم المساعدة الطارئة لضحايا الفيضانات في مدينة شاريكار عاصمة الإقليم، حسبما ذكر بيان صادر عن القصر الرئاسي. الكوارث والشئون الإنسانية بتقديم المساعدة الطارئة لضحايا الفيضانات في مدينة شاريكار عاصمة الإقليم، حسبما ذكر بيان صادر عن القصر الرئاسي. يُذكر أنه في فصل الصيف غالبا ما تهطل الأمطار الغزيرة في شمال وشرق أفغانستان، مما يؤدي إلى فيضانات تخلف مئات القتلى كل عام.

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