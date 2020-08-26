وزير الصحة اللبناني: الإصابات بكورونا تُثير القلق في البلاد

نقل مسئول في المجلس الأعلى للدفاع في لبنان عن حمد حسن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، قوله اليوم الأربعاء، إن الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تثير القلق.



وأضاف المسئول الذي قرأ بيانًا للمجلس على شاشة التليفزيون أن

حسن أشار إلى أن طاقة المستشفيات يتعين أن تزيد لمكافحة الزيادة في أعداد الحالات.

وكانت قد سجلت السلطات الصحية في لبنان، أمس الثلاثاء، 12 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس

كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل أعلى حصيلة وفيات تشهدها البلاد منذ فبراير الماضي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.