الكويت تُسجل 698 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى521. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 698 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82 ألفًا و271 حالة. عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 698 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82 ألفًا و271 حالة. Advertisements وأشار المتحدث إلى وجود 92 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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