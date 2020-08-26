الغضب الشعبي في طرابلس يصل إلى فايز السراج

لليوم الرابع على التوالي تستمر الاحتجاجات والمظاهرات في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي لتصل إلى بيت رئيس حكومة الوفاق فايز السراج. ووفقاً لما نقلته سكاي نيوز عربية، أن الانتهاكات التي نفذتها ميليشيات طرابلس ضد المتظاهرين جعلتهم يُطالبون برحيل حكومة السراج بعدما كان مطالبهم هي سد أحتياجتهم الأساسية و مكافحة الفساد. يُطالبون برحيل حكومة السراج بعدما كان مطالبهم هي سد أحتياجتهم الأساسية و مكافحة الفساد. Advertisements وهدد المتظاهرون المطالبين برحيل حكومة الوفاق بالدخول في العصيان المدني ، داعين وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إلى الافراج عن معتقلي التظاهرات. داعين وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إلى الافراج عن معتقلي التظاهرات. ومن ناحية أخرى تسعى الميليشيات لفض المظاهرات بشتى السُبل ووصل الأمر إلى استخدام الرصاص الحي الذى تسبب في سقوط العديد من الجرحى من المتظاهرين على الرغم من تعهدات فايز السراج بتوفير الحماية اللازمة.

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