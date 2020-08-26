السودان: النيل يُسجل أعلى مستوى له منذ 100 عام

أعلنت وزارة الري السودانية، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل، بشكل يومي ومتسارع، أدى إلى فيضانات في ولاية السودان، والعاصمة الخرطوم.
أكدت الوزارة أن فيضان هذا العام يعتبر الأعلى منذ حوالي 100 عام، مقارنة مع فيضانات سابقة تعرضت لها البلاد.
وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ تدابير مع الغرفة المركزية لطوارئ الفيضان، وإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.
وقالت إن مياه النيل حاصرت كلًا من مناطق وقرى "أبو حمد" بولاية نهر النيل، و"الزومه" بالولاية الشمالية.
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